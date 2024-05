Doorrijden na aanrijding in Grijpskerk

Grijpskerk – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist in een zwarte bestelauto doorgereden na een aanrijding met twee andere auto’s in aan de Molenstraat in Grijpskerk. Volgens de politie moet het een zware bestelbus zijn met dit type Renault Kangoo, Citroën Berling of Peugeot Partner. Het voertuig in forse schade aan de linkervoorzijde. Bent u of kent u iemand met zo’n type voertuig en heeft dit voertuig ook schade? Meldt u zich dan via 0900-8844.

Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's