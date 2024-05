Truckrun van Nienoord een succes

Westerkwartier/Noordenveld/Ooststellingwerf – Vandaag, zaterdag 25 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse Truckrun van de Nienoord.

Ruim 220 vrachtwagens reden een route door diverse dorpen van de gemeentes het Westerkwartier, Ooststellingwerf en het Noordenveld. In de vrachtwagens konden mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijk beperking meerijden.

Veel bekijks

Langs de route stonden heel veel mensen toe te kijken hoe de vrachtwagens al toeterend langsreden. Ondanks het slechte weer kwamen er veel mensen op af. De tour begon zaterdagochtend rond 9.00 uur bij wegrestaurant In de Klaver in Niebert en eindigde rond 12:00 uur in Leek bij het evenemententerrein.

Feest in Leek

Op het evenemententerrein in Leek waren ’s middags diverse optredens van artiesten waaronder van Burdy. Ook is LOL FM aanwezig met hun marathon uitzending. Er waren ook veel activiteiten te doen voor en oud.

Foto’s: Jelte Haumersen

Foto's