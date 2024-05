Muntendam – In de nacht van vrijdag op zaterdag om 00.09 uur kreeg de brandweer melding van een autobrand in een geparkeerde auto aan De Dreef in Muntendam. Rond 00.23 uur was de brand onder controle. Er is volgens de politiewoordvoerder mogelijk sprake van brandstichting. De politie doet verder onderzoek.

Vorig jaar waren er diverse autobranden in Veendam, maar volgens de politie is er vooralsnog geen link daarmee. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's