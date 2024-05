Mogelijke poging tot woninginbraak of overval in Bloedkoraalstraat in Groningen

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.30 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke poging tot inbraak of overval in een woning in de Bloedkoraalstraat in Groningen. De bewoner werd wakker van geluiden rond zijn woning. Buiten zag hij twee personen staan, daarop belde hij de politie. Toen de personen de bewoner in de gaten kregen gingen ze er in een auto vandoor.

Volgens politiewoordvoerder Frederick Stokker is op 10 juli vorig jaar een woningoverval geweest op hetzelfde adres. De politie doet onderzoek naar het voorval en kijkt daarbij ook of beide zaken met elkaar verband hebben. Dat meldt RTVNoord.nl

