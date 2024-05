Gokbedrijf in de fout: Groninger krijgt 93000 Euro terug

Groningen – Een inwoner van Groningen die bij gokbedrijf Unibet 93 duizend euro verloor, krijgt het volledige bedrag terug. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor veel gokkers die tot drie jaar geleden zaken hebben gedaan met Unibet en soortgelijke bedrijven. Het zou volgens de advocaat van de Groninger gokker om miljarden euro’s kunnen gaan.

De Groningse cliënt opende begin 2020 een account bij Trannel International Limited, de exploitant van de website van Unibet. Hij zegde dat account na anderhalf jaar op. De man had inmiddels een schuld van 93 duizend euro en spande vervolgens een rechtszaak aan om het geld terug te krijgen. Zegt Oogtv.nl.

Volgens de rechtbank kreeg het gokbedrijf pas in juni 2022 een vergunning om in ons land kansspelen aan te bieden. Volgens het vonnis is daarom sprake van ‘oneerlijke handelspraktijken’. Gokbedrijven lopen nu de kans om geld terug te moeten betalen aan wellicht honderden andere online gokkers.

