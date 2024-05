Zaterdag 25 Mei ook open dag bij KNRM Eemshaven

Eemshaven – Ook dit jaar zet KNRM Eemshaven de deuren van hun reddingstation open(zaterdag 25 mei) voor het publiek. Iedereen, jong en oud is van harte welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen en vragen over het reddingswerk te stellen aan de enthousiaste vrijwilligers van het reddingstation.



Ben je KNRM-donateur? Dan kun je gratis een vaartochtje aan boord van reddingboot ‘Jan en Titia Visser‘ maken. Geen KNRM-donateur? Geen probleem! Bij de informatiebalie in het bemanningsverblijf liggen voldoende donateurskaarten en na het invullen van een kaart kun je ook meevaren en ontdekken wat de mogelijkheden van de reddingboot zijn!

Rondom ons reddingstation presenteren politieagenten van Basisteam Ommelanden-Noord, de Waterpolitie (Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en ambulancemedewerkers van Ambulancezorg Groningen zich. En aan de reddingbootsteiger ligt de grote reddingboot ‘Hamburg‘ met dochterboot ‘St. Pauli‘ van het Duitse DGzRS-reddingstation op Borkum te pronken!

Voor de kinderen liggen er diverse spelletjes klaar en kunnen ze leren knopen of een bolder beleggen.

Op het terras aan havenzijde staat een stand waar koffie/thee en snacks gekocht kunnen worden en voor de kinderen is er gratis ranja! Ook verkopen ze daar heerlijke broodjes hamburger en friet! En is het even minder mooi weer? Dan hebben ze in de loods een ruim overdekt terras! Uiteraard ontbreek daar de stand met KNRM-merchandise artikelen en de speciale jubileumartikelen niet! Ben je op zoek naar het KNRM-jubileumboek ‘Redders op Zee’? Deze is vanaf 25 mei a.s. ook op het reddingstation in de Eemshaven te koop!

De opbrengst van alle verkopen komen uiteraard ten goede aan het vrijwillige reddingswerk van de KNRM!

De KNRM-redders hopen er een fantastische Reddingbootdag van te kunnen maken!

Ook kun je in Lauwersoog terecht 25 mei.

