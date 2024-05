Politie bezoekt middelbare scholen om leerlingen voor te lichten over sexting en sextortion (Video)

Groningen – Deze week staat de politie op verschillende plekken in de stad met een escapebusje en een gamebusje. Het doel is dichter bij de jeugd te komen en ze voor te lichten over sexting en sextortion.

Op donderdag stonden ze bij het Kamerlingh Onnes. Leerlingen hadden een kwartier de tijd om uit de escaperoom op wielen te ontsnappen. Om dit te bereiken werden er codes gekraakt om hun fictieve vriendin haar naaktfoto’s te kunnen verwijderen voor die uitgelekt zouden worden.

Voor de leerlingen klinken dit soort verhalen niet onbekend. “Ik heb er wel eens over gehoord. Er was drama op school, dus daar is waarschijnlijk wel wat gebeurd.” Jeugdagent Gerlinde Vos zegt steeds vaker meldingen te krijgen omtrent dit thema. “Er zijn mensen die aangifte willen doen of ik krijg de vraag wat ze moeten doen als iemand dreigt hun foto’s online te zetten.”

Naast het escapebusje was er ook een busje vol koffers met spelletjescomputers. De switch werd druk gebruikt door de leerlingen en de politie. “Op deze manier willen we dichter bij de jeugd komen”, vertelt Vos. En dat lukt al aardig. “We horen allerlei verhalen van de leerlingen die te maken hebben met sexting, dus het voelt wel alsof we wat dichterbij komen. Veel jongeren weten niet dat wij hier ook mee bezig zijn namelijk.”

