Algerijn vijftien maanden achter slot en grendel voor rooftocht in Engelbert

Groningen – Een 23-jarige Algerijn gaat vijftien maanden in het cachot voor een reeks van zeven inbraken in auto’s en een woning in Engelbert, die de man halverwege januari pleegde in één nacht.

De man werd op heterdaad betrapt door de politie in de nacht van 15 op 16 januari, nadat een buurtbewoner zag hoe de man van auto naar auto liep met een grote tas. Na zijn aanhouding bleek dat de man ook de woning van een hoogbejaarde vrouw binnen was geslopen. Daar stal hij geld, sieraden en horloges.

De Algerijn is inmiddels tot ‘ongewenste vreemdeling’ verklaard en stelt dat hij, na zijn straf, terug wil naar zijn thuisland. De man was, ten tijde van de inbrakenreeks dakloos en verbleef ’s nachts in een nachtopvang of op straat.

Hogere straf dan eis van OM

De staf voor de Algerijn is even hoog als de eis van het Openbaar Ministerie. Maar waar het OM de rechtbank vroeg om van de vijftien maanden celstraf er vijf voorwaardelijk op te leggen, besloot de rechtbank om de volledige celstraf onvoorwaardelijk op te leggen.

De rechtbank doet dat, omdat de man een paar dagen voor de inbrakenreeks was vrijgelaten uit de cel. In de afgelopen vijf jaren is verdachte meermalen onherroepelijk veroordeeld voor diefstallen en inbraken. “Dit heeft verdachte er echter niet van weerhouden opnieuw een aantal strafbare feiten te plegen”, aldus de rechtbank.

Foto's