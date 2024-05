Universiteit en Gaza-activisten praten officieel niet met elkaar, maar kibbelen online wel over en weer

Groningen – Zowel de Pro-Palestijnse activisten als het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen hebben de afgelopen dagen meermaals aangegeven dat er geen officiële gesprekken zijn. Maar gekibbeld wordt er wel op een indirecte manier: via statements lijken de partijen over en weer te gaan met beschuldigingen en ontkenningen.

De demonstratie bij de RUG begon vorige week maandagochtend. Terwijl er een walk-out plaatsvond bij het Academiegebouw werden er tentjes opgezet op het plein voor het Harmoniegebouw. Die staan er inmiddels ruim een week. Een groep van ongeveer vijftig personen brengt er sindsdien de nacht door. De actievoerders mogen blijven overnachten op het pleintje, zolang er geen grote wanordelijkheden ontstaan en het verkeer niet wordt belemmerd, er niet wordt ingegrepen door politie of handhavers.

De actievoerders hebben een lijst met eisen opgesteld, waarvan ze stellen niet af te willen wijken. De RUG moet al haar banden met Israël verbreken en boycotten en daarnaast alle investeringen in Israëlische bedrijven of instellingen stopzetten, vinden de actievoerders. De RUG moet doen wat zij willen, anders breken ze hun protest niet af. Praten met de universiteit willen de actievoerders niet meer, omdat er (zo stellen de actievoerders) al vaker is geprobeerd om met het RUG-bestuur te praten, zonder resultaat.

Geen ‘gesprek’, maar wel communicatie over en weer

Daarmee lijkt het erop dat er een impasse is ontstaan tussen de universiteit en de actievoerders. Toch lijkt het er wel op dat er een vorm van dialoog plaatsvindt.

Nog voor de start van het tentenkamp bracht de RUG een statement naar buiten over samenwerking tussen de Groningse universiteit en Israëlische en Palestijnse kennisinstellingen. De actievoerders kwamen vorige week maandag meteen met een reactie, waarin gesteld werd dat de RUG samenwerkt en aandelen heeft in bedrijven en instellingen die banden hebben met Israël en haar leger. Een dag later ontkende de RUG deze claims meteen.

Maandagmiddag verklaarden de demonstranten nader hoe ze tot deze conclusies zijn gekomen, in een post op Instagram. Het zou gaan om aandelen die de universiteit zou bezitten via het Groninger Universiteitsfonds (GUF). En nog geen paar uur later reageerde de RUG opnieuw met een ontkenning en stelt dat ze haar verdachte aandelen in 2021 al uit het GUF heeft weggehaald.

Einde impasse nog niet in zicht

Er mag dan officieel geen dialoog worden gevoerd tussen de actievoerders en de RUG: het gesprek, of misschien wel het conflict, wordt via de eigen kanalen wel degelijk in leven gehouden. Of er snel een doorbraak komt in de impasse, blijft moeilijk in te schatten.

