Dumpingen drugsafval vorig jaar fors gestegen, meer opslaglocaties voor drugsproductie gevonden

Het aantal drugsdumpingen in de provincie Groningen is vorig jaar flink gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties 2023. Ook het aantal opslaglocaties van drugsgerelateerde chemicaliën wat de politie aantrof, nam sterk toe.

De stijging van het aantal dumpingen van drugsafval van vorig jaar is minder opvallend dan deze lijkt. Uit de cijfers blijkt dat de stijging wordt veroorzaakt door een opvallende dip in het aantal dumpingen in 2022. Het aantal dumpingen in 2021 was nog hoger dan het afgelopen jaar in onze provincie.

In onze gemeente werd het afgelopen jaar twee keer drugsafval gedumpt. De andere vijf dumpingen vonden plaats bij Huizinge, Middelstum en Zuurdijk.

Dumpingen drugsafval GR 2019 1 2020 4 2021 6 2022 1 2023 5

Meer opslaglocaties ontmanteld

Wel opvallend is het aantal opslaglocaties, voor chemicaliën en apparatuur om drugs te maken, wat vorig jaar door de politie werd gevonden in onze provincie. In 2022 en 2021 vond de politie in Groningen geen enkele opslaglocatie rond drugsproductie. Het afgelopen jaar waren dat er ineens vijf.

Gevonden opslaglocaties GR 2019 2 2020 1 2021 0 2022 0 2023 5

Aantal ontmantelde drugslabs blijft gelijk

In Groningen werden vorig jaar evenveel drugslabs ontmanteld als in 2022. Met de cijfers van eerdere jaren in ogenschouw is het aantal gestaag toegenomen. In de provincie werden vier labs ontdekt: in Bellingwolde, Hellum, Ten Boer en Froombosch.

Gevonden drugslabs GR 2019 1 2020 3 2021 1 2022 4 2023 4

Landelijke trends

Ook landelijk is er een flinke stijging te zien in het aantal drugsdumpingen. In totaal werden 191 dumpingen ontdekt, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2022. Deze stijging blijft wat achter met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties, terwijl er in 2023 meer drugsproductielocatie werden ontmanteld dan ooit. Dit ligt mogelijk in het feit dat criminele organisaties het afval, net als voorgaande jaren, in grote partijen achterlaten op productielocaties of in loodsen.

