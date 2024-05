Handhavingsactie spoorwegovergang Peizerweg Groningen

Groningen – Helaas gaat het nog te vaak (bijna) mis op een spoorwegovergang. Nog even snel door het rode licht, stilstaan op de overweg of afleiding door de mobiele telefoon. Helaas gebeurd dit te vaak op de spoorwegovergang aan de Peizerweg. Het is niet alleen gevaarlijk, maar kan zorgen voor vertraging op het spoor!

Tijdens de ochtendspits heeft @politie_teamverkeer_nn en @incidentenbestrijders van @prorail gecontroleerd op verkeersovertredingen bij het spoor. Helaas bleek opnieuw dat dit soort acties nodig zijn gezien het hoge aantal verkeersovertredingen. Ook sloeg een bestuurder van een snorfiets op de vlucht na dat hij een ‘wheelie’ maakte bij de spoorwegovergang. De bestuurder bleek tevens in het bezit van verdovende middelen en de bromfiets was niet in orde.

Resultaten actie:

14 x negeren rood overweglicht

2 x stilstaan op een overweg

5 x vasthouden mobiele telefoon

1 x besturen elektrische step

1 x negeren stopteken

1 x rijden zonder rijbewijs

1 x niet kunnen tonen identiteitsbewijs

1 x onverzekerd voertuig

1 x bezit softdrugs

Foto's