Stadskanaal – Tijdens de surveillance in de nachtdienst troffen agenten dit ‘spookvoertuig’ aan. Dit voertuig is in beslag genomen.

Maar wat is een spookvoertuig? Dit is een voertuig wat niet geregistreerd staat op naam van een bedrijf of een persoon. Als er met een spookvoertuig strafbare feiten worden gepleegd, kunnen ze dit dus niet herleiden. Evenals de verplichte kosten die een voertuig met zich meebrengt en die op deze wijze dus niet betaald worden.

Foto's