Reddingstations KNRM openen deuren tijdens Reddingbootdag op 25 mei

Lauwersoog – Op zaterdag 25 mei 2024 houdt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) Reddingbootdag. Alle 45 reddingstations in Nederland openen hun deuren voor het publiek. Het is dé dag om kennis te maken met het reddingwerk, de vrijwilligers en het materieel van de KNRM.

Dit jaar een hele bijzondere Reddingbootdag vanwege het 200-jarig bestaan van de KNRM.

Op station Lauwersoog, Kustweg 3, kan er op 25 mei van 10.00-16.00 uur door de donateurs op vertoon van de donateurspas, meegevaren worden op de snelle boten Annie Jacoba Visser en de Springbok. Belangstellenden mogen mee op de authentieke reddingsboten Gebroeders Luden en de Dr. Ir. S.L. Lauwers. Wanneer een geïnteresseerde op die dag besluit donateur te worden, middels het invullen van een kaart, dan mag er een spectaculair tochtje met één van de KNRM boten op de Waddenzee worden gemaakt.

Het afgelopen jaar hebben weer veel acties plaatsgevonden op de Waddenzee en het Lauwersmeer. Station Lauwersoog wil graag een warme band met haar achterban houden. De KNRM wordt volledig gefinancierd door donateurs. De KNRM is een goed doel met ANBI status en ontvangt geen subsidie van de overheid. De bijdragen van ruim 120.000 Redders aan de wal maken het mogelijk dat de KNRM 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaarstaat om uit te varen om mensen en dieren in nood op het water te redden. Daarnaast vormen zij een belangrijke achterban voor de redders. De Reddingbootdag is de gelegenheid om dit contact te verstevigen. Maar ook nieuwe donateurs zijn zeer welkom.

KNRM-reddingstations door het hele land hebben een leuk programma voor jong en oud klaarstaan om bezoekers een beeld te geven van het bijzondere reddingswerk. Bekijk de reddingboten waarmee de KNRM geredden weer veilig aan wal brengt. Ga in gesprek met redders over hun vrijwilligerswerk en kijk naar spectaculaire demonstraties, rondleidingen en activiteiten voor kinderen. De jeugd kan zelfs een echt KNRM-diploma verdienen!

Foto's