Ulrum – Woensdag omstreeks 07:20 uur zijn de korpsen van Wehe den Hoorn en Zoutkamp opgeroepen voor een melding brand gebouw aan de Haarlanden in Ulrum.

Ter plaatse bleek er brand te zijn bij een bedrijf dat gevestigd was in een van de delen van de loods. De brandweer heeft de brand geblust en heeft nadien het pand geventileerd

Wat er precies gebrand heeft is nog niet duidelijk en hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk.

Foto's