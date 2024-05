Gebiedsverbod voor stelende mannen Herestraat & agressieve man bij Vismarkt

Groningen- Twee winkeldieven die in meerdere winkels in de Herestraat hebben gestolen zijn donderdagmiddag in de wc’s op de Grote Markt aangehouden door de beveiliging.

Beide heren hebben een gebiedsverbod voor de binnenstad gekregen. De spullen zijn terug naar winkel. Beide mannen mogen hun weg vervolgen. Een mes is in beslag genomen.

Groningen- Bij de New Yorker aan de Vismarkt was donderdag een agressief persoon binnen. Vermoedelijk had de man een vuurwapen bij zich. Het wapen zou gezien zijn door klanten. De politie is ter plaatse in de winkel. De politie onderzoekt wat ervan klopt.

Foto's