112Dag: Woon je in de Stad, kom dan zoveel mogelijk met het OV en de fiets op 1 juni

Groningen – Nog ongeveer twee weken te gaan, op zaterdag 1 juni van 10.00 tot 17.00 uur vindt voor de vierde keer de 112GroningenDag plaats in de Martiniplaza.



De Martiniplaza vind je aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen. De organisatie van de 112GroningenDag verwacht 1 juni grote publieke belangstelling. Omdat het aantal parkeerplekken tegenover MartiniPlaza beperkt is, adviseren wij u als u in de stad zelf woont op de fiets te komen of met het openbaar vervoer.

Komt u verder weg en wilt u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren op het gemeentelijke parkeerterrein(650 auto`s) en parkeerkelder, gelijk tegenover Martiniplaza (tegen Gemeentelijk tarief). Let op: Assen/ Drachten ,en andersom is open. De Oostelijke ringweg is dicht, omrijden via de Westelijke ringweg, zie ook altijd eerst Groningen Bereikbaar via https://www.groningenbereikbaar.nl/

Gasunie, gratis parkeren:

Daarnaast kunt u gratis parkeren op het parkeerterrein(800 plekken) van de Gasunie aan de Concourslaan 17 in Groningen (7 minuten lopen). De onderdoorgang onder de nieuwe ringweg is open. Adres navigatie Concourslaan 17.

P+R + bus(OV) informatie:

Mochten alle parkeerterreinen vol komen te staan, dan kan er altijd nog gebruik worden gemaakt van drie P+R parkeerplaatsen. Mensen die vanuit het noorden en Oosten van de provincie komen en mensen vanuit bijvoorbeeld Beijum en Lewenborg en Oost-Groningen(Winschoten enz.)kunnen gebruik maken van het P+R terrein bij Kardinge. Vanaf dit terrein vertrekt een paar keer per uur standaard een bus (lijn 3 of lijn 4). Deze bus stopt op de Verzetstrijderslaan. Vanaf deze halte is MartiniPlaza, via het stadspark, uitstekend lopend te bereiken.

Station:

En vanaf hoofdstation lijn 19 naar de Paterswoldseweg. Je bent dan vlakbij.

De mensen die vanuit het westen van de provincie komen (en uit de provincie Friesland) kunnen gebruik maken van het P+R terrein bij Hoogkerk. Vanaf dit terrein vertrekt een aantal keer per uur een bus (lijn 3 of lijn 4). Deze bus stopt op de Verzetstrijderslaan. Vanaf deze halte is MartiniPlaza, via het stadspark, uitsteken lopend te bereiken.

Voor bezoekers vanuit het zuiden zijn er vanaf het P+R terrein bij Haren mogelijkheden. De daar vertrekkende bussen, stoppen bij de Van Ketwich Verschuurbrug, dat is redelijk ver van MartiniPlaza. Doorrijden naar het station en vanaf het station met lijn 19 (Hoornsemeer) naar MartiniPlaza, halte Paterswoldseweg bij Auto Century is een goed alternatief.

Voor meer informatie check voor uw vertrek de actuele tijden altijd zelf: www.qbuzz.nl/gd

Kaarten, E-Tickets:

Kaarten in de voorverkoop(a 05,00 E pp incl. servicekosten) bestel je hier, let op: Kom niet allemaal gelijk om 10:00 uur als het even lukt kom je na 11:30 of na 13:00 uur. demonstraties op het demoveld worden wel herhaald, je mist niks.

Programma demoveld:

Programma van 1 juni vind je bij de foto`s onderaan. Demo`s worden herhaald tot 16:00 uur, dus kom gerust ook in de middag rond 13:30 u.

Stadjerspas houders:

Stadjerspas: Actie, Op vertoon van de Stadjerspas APP of pasje krijg je 50% korting. Dan is het 2,25 euro entree per persoon.(scannen met de QR Code bij kassa), Pin(liefst !) of contant kan ook bij de 112Groningen kassa bij de foyer. Reguliere prijs: 04,50 E pp aan de kassa op 1 juni, pin of contant. (Let op: Binnen in Plaza is alles alleen pin bij horeca)

