Bus lekt waterstof, deel Station van Winschoten tijdelijk ontruimd (Update)

Winschoten – Het busstation van Winschoten is Hemelvaarts-middag ongeveer een uur afgesloten geweest nadat een bus mogelijk wat waterstof had gelekt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zette de buschauffeur de bus aan de kant na een storingsmelding. Daarop moesten alle passagiers de bus uit voorzorg verlaten.

‘Het ging om een zogeheten detectiemelding die aangeeft dat er problemen zijn waar mogelijk gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn. Want waterstof moet je niet aanraken of inhaleren’, legt hij uit. Ondanks de melding werd er niet direct lekkende waterstof aangetroffen. ‘Maar we nemen het zekere voor het onzekere.’ Meldt Rtvnoord.nl donderdagmiddag op hun website.

Update: inmiddels is de bus naar een remise gesleept.

Foto's