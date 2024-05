Eelderwolde- Op de Bruilweering heeft zondag op maandagnacht een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een scooter. De bestuurder is hierbij gewond geraakt.

Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. De bestuurder wou een bospad oprijden maar verloor de macht over het stuur. De politie doet onderzoek. De scooter had forse schade opgelopen.

Foto's