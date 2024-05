Middelstum – Op de Florastraat in Middelstum is Hemelvaartsdag rond 14:40 uur een gaslekkage ontstaan. Hulpdiensten zijn aanwezig.

De straat was tijdelijk afgesloten. Enexis kwam ter plaatse voor repararatie van het lek. Er was een klein lek in een woning ontstaan. Om 15:00 uur werd de afzetting opgeheven.

