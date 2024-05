Noordlaren – Aan de Lageweg/ Noordlaarderweg zou donderdagmiddag een mogelijke explosie hebben plaatsgevonden volgens getuigen. Getuigen melden dat het gaat om een gasfles die was ontploft, dat is nog niet bevestigd. De toedracht is onduidelijk.

Hierbij raakte 2 personen gewond, dat melden de getuigen ook. Het is onbekend hoe erg de gewonden er aan toe waren. De traumaheli kwam ter plaatse ter assistentie van de ambulancedienst.

