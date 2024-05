Telefoon terug bij eigenaresse door duikoefening brandweer `bij de Kattenbrug`

Groningen – Donderdagmorgen 9 Mei rond 11:00 hebben de duikers van Brandweer Stad Ploeg C een duikoefening gedaan in het Schuitendiep nabij de Kattenbrug.

Duiker Robert Boswijk zat aan de seinlijn bij Jeremy Postuma de assistent duikploegleider, na een kleine 5 minuten klonk er door de koptelefoon van Jeremy ” IK HEB EEN TELEFOON GEVONDEN “.

Nadat ze de telefoon even hebben laten drogen, deze aan de lader hadden gedaan en na enige tijd ging de telefoon weer aan, om daar te kijken of er misschien een ICE(afkorting voor In Case of Emergency) contact in stond.

En ja hoor op de achtergrond een foto van een mogelijk vader met kleine baby op schoot. En geloof het of niet er stonden meerdere contacten in. Uiteindelijk kreeg Robert Boswijk de vader van de eigenaresse aan de telefoon om te vertellen dat de brandweer haar telefoon opgedoken had.

Het duurde ook niet lang voordat hij de dochter aan de telefoon had, deze kon haar oren niet geloven. Ze ging haar vriendinnen naar de Sontweg sturen om de telefoon in ontvangst te nemen.

Onder het genot van een kop koffie en een stuk gebak van de eigenaresse vertelde ze dat haar vriendin de telefoon 10 dagen geleden op Koningsdag 2024 in het water gevallen was.

Ook was ze de foto’s van ruim een jaar in 1 klap kwijt. Robert Boswijk heeft de dames daarna nog een rondleiding gegeven door de kazerne.

(ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een in 2005 gestart initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel onder de naam ICE op te slaan, die hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers, meldt Wikipedia)

Foto's