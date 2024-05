Groningen- Hemelvaartsdag om 17:10 uur een melding van een autobrand in de parkeergarage Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep. De brandweer politie en handhaving waren snel ter plaatse.

De garage was even afgesloten. De brandweer deed een controle. Wat er exact aan de hand was is niet bekend. Vrij vlot keerde de brandweer terug naar de kazerne.

Foto's