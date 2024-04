Sellingen – Bij Sellingen is maandagochtend een automobilist even na half negen in de berm van een fietspad beland. Dat zou zijn gebeurd nadat de auto eerder een boom aan de andere kant van de Lammerweg (N976) raakte, dat meldt Rtvnoord.nl(+foto) in hun 112Blog.

De bestuurder is met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto's