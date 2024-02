112GroningenDag deelnemer: Dienst Vervoer & Ondersteuning en IBT ook aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 53 standhouders/bedrijven/instanties/hulpdiensten en dergelijke mee. Vandaag stellen we aan u voor: Dienst Vervoer & Ondersteuning. Video 2022.

DV & O

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is zaterdag 1 juni 2024 aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Deze dienst presenteren hun werkzaamheden en meerdere voertuigen, waaronder het Mobiel Commando- en Uitwijkvoertuigvoertuig Logistiek. Ze staan op hun oude plek in de Expo1 hal.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DV&O verzorgt het vervoer van arrestanten, TBS-patiënten, volwassen gedetineerden, jongeren en vreemdelingen op verschillende beveiligingsniveaus en vervoert ook goederen voor de Rijksoverheid. DV&O verleent bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van DJI en organisaties die aan Justitie gelieerd zijn, zoals de politie (arrestantenbewaking en executie van boetevonnissen).

Er werken ruim 1100 medewerkers bij de DV&O vanuit twintig locaties door heel Nederland. Het hoofdkantoor van de DV&O is gevestigd in Assen. Hier is het hart van de organisatie, de afdeling Logistiek en een deel van het management gehuisvest. Daarnaast is de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid centraal in Nederland gehuisvest en heeft de afdeling Opleidingen haar eigen locatie in Assen.

Hun medewerkers zijn getraind in het omgaan met verschillende doelgroepen in steeds veranderende situaties en beschikken over verschillende geweldsmiddelen zoals vuurwapen, wapenstok, handboeien en pepperspray. Bovendien zijn ze Buitengewoon Opsporingsambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid verbonden aan de aan hen opgedragen vervoers- en beveiligingsstaken.

De allernieuwste aanvulling van het wagenpark van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is het Mobiel Commando- en Uitwijkvoertuigvoertuig Logistiek (MCUL). Dit ruim 16 meter lange voertuig is een prachtige aanwinst als gaat om ondersteuning van de politie bij tal van evenementen zoals festivals of risicovolle voetbalwedstrijden. Ook bij evacuaties of grootschalige Landelijke Bijzondere Bijstand-acties in bijvoorbeeld inrichtingen kan het commandocentrum van groot nut zijn.”

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is zaterdag 1 juni 2024 aanwezig op de 112GroningenDag in de MartiniPlaza met meerdere voertuigen, waaronder de MCUL. Daarnaast is de grootste cellenbus van Europa en een kleine arrestantenvoertuig te zien.

IBT

Ook komt in 2024 voor het eerst het IBT (met 3x een leuke demo) van de gevangenis in Veenhuizen. Intern bijstand team.

Informatie

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sowieso rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Nieuw; Met de Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt begin Maart 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !

(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij. Link volgt na 1 maart 2024.

