Oplichter (39) via Marktplaats aangehouden

Eemsdelta – De politie heeft donderdagmorgen een 39-jarige inwoner van de gemeente Eemsdelta aanhouden. De man wordt ervan verdacht verschillende mensen via Marktplaats te hebben opgelicht door voetbalkaartjes aan te bieden. Deze werden vervolgens nooit geleverd. De aanhouding werd verricht door de ondersteunings groep noord.

Bent u slachtoffer geworden van verkoopfraude doe dan altijd aangifte op politie.nl. Voordat u met iemand zaken doet via een handelssite of webshop, kunt u hier controleren of er meldingen over deze (ver)koper zijn gedaan: politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html

Volg ons ook op Instagram en Facebook

Foto's