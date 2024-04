112GroningenDag deelnemer: De KNRM is ook aanwezig op 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 58 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: De KNRM. Video 2022.

Wij zijn de KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt al bijna 200 jaar mensen en dieren in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 reddingboten worden bemand door 1.400 vrijwilligers. De KNRM komt meer dan 2.000 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 3000 mensen worden geholpen of gered.

Tijdens de 112Groningen-dag zijn wij met onze stand te vinden op het ‘Politie plein’(plattegrond nr. 26) in de grote Expo hal. Daar vertellen onze enthousiaste vrijwilligers van reddingstation Eemshaven jullie graag over het vrijwilligerswerk bij de KNRM. DE KNRM doet deze editie voor het eerst mee, een mooie vernieuwing voor deze dag.

Graag tot ziens tijdens de 112Groningen-dag!

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: 2,25 E per persoon.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets.



