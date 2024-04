Kleine groep asielzoekers Ter Apel brengt deel van de nacht door in wachtruimte

Ter Apel – Voor het eerst sinds lange tijd hebben asielzoekers in Ter Apel een deel van de nacht in een tijdelijke wachtruimte doorgebracht. Het gaat om een kleine groep van zes asielzoekers. Het is het gevolg van het verder oplopen van het aantal mensen in het aanmeldcentrum.

Dat waren er de afgelopen nacht 2318. Het is voor het eerst dat aantal na de uitspraak van de rechter boven de 2300 uit komt.

De rechter bepaalde eind januari dat er niet meer dan tweeduizend mensen in Ter Apel mogen worden opgevangen. Daar slaagt het COA al wekenlang niet in. Een woordvoerder van het COA benadrukt dat mensen niet de volledige nacht hebben doorgebracht in de mobiele units voor het complex. Dat meldt Rtvnoord(+meer info)

