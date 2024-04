Appingedam – De Eelwerderbrug bij de N33 over het Eemskanaal bij Appingedam stond dinsdagochtend in storing. Het verkeer moest hierdoor omrijden.

Rijkswaterstaat is ter plaatse om de storing in kaart te brengen. De oorzaak zou een “technische storing” betreffen. Hoelang dit gaat duren is momenteel onbekend. De N33 is momenteel afgesloten voor het verkeer. Een monteur is ter plaatse.

Foto's