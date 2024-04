Deze wegen zijn vanaf vrijdag dicht om sluipverkeer in Helpman tegen te gaan

Groningen – Operatie Ring Zuid gaat vanaf komende vrijdagavond een nieuwe fase in. Na de westkant gaat nu de oostkant van het Julianaplein maanden dicht. Om te voorkomen dat te veel automobilisten sluiproutes gaan zoeken door Helpman, worden ook hier een aantal wegen.

De afgelopen maand was de aansluiting van en naar Drachten met het Julianaplein afgesloten. Dat gaat de komende weken veranderen. Vanaf vrijdagavond is vrijwel het gehele Julianaplein een week lang helemaal afgesloten.

Alleen de rijrichting vanaf Drachten naar Assen blijft bruikbaar. Na de meivakantie gaat het Julianaplein weer open, maar dit keer alleen voor verkeer vanaf de A28 vanuit Assen in de richting van de A7 naar Drachten en andersom.

Met de verandering is de kans groot dat ook het sluipverkeer zich verplaatst naar de zuidoostelijke wijken van Stad. Daarom worden hier, vanaf komende vrijdag, een aantal wegen afgesloten.

Helperzoom dicht

Zo is de Helperzoom onder het viaduct van de zuidelijke ringweg dicht vanaf vrijdagochtend. Deze afsluiting geldt voor alle verkeer in beide richtingen, van en naar de Waterloolaan. Er wordt daarom een tijdelijke weg aangelegd van de Helperzoom naar de Hereweg via de Kempkensberg. Voor fietsers is hier deze periode een tijdelijk fietspad in beide richtingen.

Autoverkeer kan in één richting over de weg rijden: van de Helperzoom naar de Hereweg. Autoverkeer naar bijvoorbeeld het gebouw van DUO kan omrijden via de Verlengde Hereweg en de Goeman Borgesiuslaan. De afsluiting duurt tot in het najaar van 2024.

Niet linksaf naar Helperzoom vanuit Helperzoomtunnel

Ook kan het verkeer straks vanuit de Helperzoomtunnel niet meer links afslaan naar de Helperzoom. Zo probeert de gemeente te voorkomen dat verkeer zijn eigen route zoekt via het zuidelijk gedeelte van Helpman. Al het verkeer wordt naar rechts geleid, richting het noorden. Door deze afsluiting kan verkeer niet over de hele Helperzoom rijden van het noorden naar het zuiden. Dit is om te voorkomen dat de Goeman Borgesiuslaan en De Savornin Lohmanlaan in deze periode heel druk worden. Deze maatregel duurt tot 2 september.

