Groningen- Op de Europaweg/Boumaboulevard heeft maandagmiddag een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een auto(ambulance) en een fietser. De toedracht is niet bekend.

Hierbij is de fietser lichtgewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. De weg was deels gestremd wat zorgt voor hinder. De politie maakte een rapportage.

Foto's