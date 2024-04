Veel extra bussen van en naar Groningen tijdens Koningsdag

Groningen – Vanwege onder meer Helden van Oranje en Kingsland rijdt Qbuzz op 26 en 27 april een aangepaste dienstregeling met extra (nacht)bussen. Zegt oogtv.nl.

In de nacht van 26 op 27 april rijden nachtbussen Groningen en onder meer Drachten, Gieten, Eelde, Appingedam, Delfzijl, Assen, Roden, Leek, Zuidlaren, Annen, Grootegast, Middelstum en Siddeburen. Reizigers van en naar onder andere Grijpskerk, Zuidhorn, Winsum, Hoogezand en Veendam kunnen dit jaar met de trein reizen. Deze treinen rijden tot middernacht en de eerste trein vertrekt ’s morgens weer vanaf ongeveer 6.00 uur.

Op Koningsdag rijden veel Q-link en Qlinerlijnen extra vaak en langer door: tot ongeveer 02.00 uur ’s nachts. Ook rijdt lijn 133 Groningen – Surhuisterveen deze dag extra en rijdt lijn 178 Groningen – Siddeburen vaker.

Meer informatie over het busvervoer op Koningsdag is beschikbaar via de website van Qbuzz.

Foto's