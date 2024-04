Hond Browney is terecht dankzij tips (update)

Groningen – Vermist Browney, Xl Bully pup van 8 maanden, ongecastreerde reu. Kleur bruin met een witte bles.

Browney is vermist geraakt vanaf de Oosterparkwijk te Groningen. Daar is hij al spelende achter een hondje aangerend en is aangereden. Hiervan dusdanig geschrokken en het op een lopen gezet.

Hij is weggelopen richting de Tasmantoren en bij de sluizen heeft hij nogmaals een lichte tik gehad van een auto.

Hij is al rennend gevlucht over de dijk achter Oosterhoogebrug en Ruischerbrug richting Lewenborg. Er zijn zichtmeldingen geweest bij Lichtboei en de directe omgeving.

Update: Woensdagavond werd er met 50 man gezocht bij Kardinge en omgeving. Hij werd gevonden bij de Noorddijkerweg, het baasje is enorm blij ! Mede dankzij 112Groningen en alke hulp. Bedankt!!!

