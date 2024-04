Derde verdachte aangehouden in onderzoek naar dood van 41-jarige man uit Sneek

Update 12 april 2024

De politie heeft op woensdag 10 april in zijn woonplaats een 22-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de destijds 41-jarige man uit Sneek. De verdachte is op vrijdag 12 april voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten. De verdachte zit in volledige beperkingen.

Update 24 november 2023

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in dit onderzoek. Dit gaat om een 32-jarige vrouw uit Sneek. Zij is op woensdag 22 november aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Zij zit in volledige beperkingen. Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Update 3 november 2023:

Op 10 oktober 2023 is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man uit Sneek.

Oorspronkelijk bericht

De politie kreeg dinsdagmiddag 9 mei rond 14.30 uur een melding dat er geen contact gemaakt kon worden met de bewoner van de woning aan de Molenkrite in Sneek. De politie is vervolgens de woning binnen gegaan en trof daar een overleden man aan. Uit onderzoek van de politie bleek dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen, vermoedelijk in de nacht van 4 op 5 mei.

Groot rechercheonderzoek

De recherche startte direct een groot onderzoek naar de toedracht van het overlijden. We hebben onder meer gesproken met buurtbewoners, beelden bekeken en sporenonderzoek gedaan. Ook is er in het programma Opsporing verzocht meerdere keren aandacht geweest voor deze zaak en heeft de politie op verschillende manieren het publiek om hulp gevraagd, onder andere met de inzet van het Mobiel Media Lab. Ook zijn er beelden vertoond van een verdachte. Vermoedelijk is de eerste verdachte die we hebben aangehouden één van de mannen die we op beelden getoond hebben. Wij hebben de beelden inmiddels verwijderd van onze social-mediakanalen en politie.nl.

Wijk Noorderhoek

De politie wilde aanvankelijk graag in contact komen met mensen die het slachtoffer kennen of wel eens gesproken of gezien hebben. Er zijn oproepen gedaan in de wijken Molenkrite en Noorderhoek, omdat het slachtoffer daar vaak kwam. Het was echter nog onbekend wat hij hier precies deed of met wie hij contact had. Om dat beeld compleet te krijgen, zijn bewoners van de wijk Noorderhoek gevraagd om informatie die zij mogelijk hebben alsnog met ons te delen. In de wijk zijn flyers verspreid waarin wij buurtbewoners vragen of zij het slachtoffer in de buurt hebben gezien en of hen ook iets bijzonders is opgevallen. Ook kleine details, die op het oog misschien onbelangrijk lijken, kunnen ons verder helpen in ons onderzoek.

Weet u meer? Heeft u informatie of tips?

Neem dan contact met ons op via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. U kunt uw informatie ook anoniem met ons delen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.