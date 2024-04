Groningen- Op de kruising Boterdiep/Bloemsingel heef donderdagavond rond 22:00 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hierbij is de fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Het verkeer had enige hinder van het incident.

