Uithuizermeeden – Aan de kleine Hadderstraat in Uithuizermeeden vinden donderdag opnames plaats van Meester Frank Visser doet uitspraak.

De vervanger van Frank Visser is aanwezig en Victor Brand en een cameraploeg en productie. Wat er precies besproken wordt is niet bekend, vanavond is de “hoorzitting en eventuele uitspraak in een zaak” , binnenkort komt dit op tv bij Sbs 6.

Zie ook Facebook

Foto's