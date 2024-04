Verkeer op invalswegen naar Stad afgenomen, maar op sommige wegen wel drukker

Groningen – Het verkeer op de Laan Corpus den Hoorn en de Stationsweg is en blijft druk. Toch waren er de afgelopen week geen langdurige vertragingen voor het wegverkeer. Dat meldt Operatie Ring Zuid.

Operatie Ring Zuid meldt dat, vergeleken met februari, het verkeer op de belangrijkste invalswegen van en naar Groningen gemiddeld met 10 procent is afgenomen. Op een aantal wegen nam het verkeer echter flink toe: op Ring Noord met 40 procent en op Ring West met 25 procent. Dit toont aan dat veel bestuurders de omleidingsroute volgen. Het aantal OV-reizigers nam begin april met 10 procent toe, vergeleken met medio maart.

De organisatie rond de aanpak van de zuidelijke ringweg heeft wel het idee dat de nieuwe afrit vanaf Ring West bij Martiniplaza nog niet bij iedereen bekend is. Die afrit is met name voor verkeer ten westen van de stad een goed alternatief om de Paterswoldseweg te bereiken, in plaats van via de Laan Corpus den Hoorn. Ook de overige ringwegen zijn meestal veel sneller dan de straten in de stad. Zegt Oogtv.

