Verontwaardiging over uitstel sluiting Groningerveld

Regio – De verontwaardiging in Groningen is groot. En het vertrouwen in de politiek liep gisteravond wederom een grote deuk op.

De Eerste Kamer gisteravond stelde gisteravond het besluit om de gaskraan in het Groningerveld te sluiten uit. Staatssecretaris Vijlbrief wilde per 1 mei de kraan dicht draaien, maar de BBB, de VVD en de PVV willen eerst meer informatie over de leveringszekerheid. Die manoeuvre betekent dat er volgende week niet over de sluiting kan worden gestemd. Zegt Oogtv.nl

Een paar weken geleden stemden 146 van de 150 Tweede Kamerleden nog voor een zeer snelle sluiting van het Groningerveld. In de loop van de dag lieten woordvoerders van de VVD en BBB weten toch voor een snelle sluiting te zullen stemmen.

