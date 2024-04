Siersteenlaan Groningen afgezet, `politie doet onderzoek naar een verdacht pakket` (update)

Groningen – De Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen is momenteel(10:40 uur) afgezet. De politie is massaal ter plaatse. Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend.

Het is ter hoogte van het Winkelcentrum. Er wordt gesproken van een verdacht voorwerp, dit bevestigd de politie. Om 04:00 uur werd het er neergezet, dit is gefilmd door een bewakingscamera.

Update: De EOD komt ter plaatse voor het onderzoek naar het voorwerp. De Siersteenlaan is afgezet. Het is nog onbekend hoe lang dit onderzoek gaat duren.

