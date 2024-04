Stedum – Woensdagmiddag even voor half 1 is de brandweer opgeroepen voor een ongeval aan de Delleweg bij Stedum. Een auto is tegen een boom aangereden , hierbij is 1 iemand mogelijk gewond geraakt.

De brandweer was niet nodig. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een persoon werd gecontroleerd door de ambulancedienst en ging naar een ziekenhuis. Een berger kwam voor afsleep van de auto.

Foto's