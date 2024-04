Wedde: Betere controle nodig om wantoestanden in de zorg te voorkomen

Wedde – De rechter buigt zich deze week voor het eerst over de zaak van zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde schrijft Rtvnoord.nl. Daar werden cliënten met een ernstig meervoudige beperking stelselmatig mishandeld en vernederd. Om dit soort excessen uit te bannen is betere controle en meer toezicht op de besteding van persoonlijke zorgbudgetten nodig, zeggen deskundigen.

Mishandelen, uitschelden, vernederen: de beheerders van zorgboerderij Aurora Borealis hebben zo hun eigen opvattingen en methodes voor het ‘opvoeden’ van hun verstandelijk beperkte cliënten. Meer(+bron) op Rtvnoord.nl.

