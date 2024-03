VVD wil cameratoezicht op P+R-terreinen na reeks inbraken in auto’s bij Kardinge

Groningen – De gemeente Groningen moet de veiligheid op haar P+R terreinen vergroten. Daarvoor pleit de raadsfractie van de VVD. Cameratoezicht is daarbij mogelijk een oplossing, aldus de fractie.

Afgelopen weekend werd bij meerdere auto’s ingebroken op de ‘Park & Ride’ bij Kardinge. Van de geparkeerde voertuigen werden meerdere ramen kapot geslagen.

Het afgelopen jaar is er op meerdere plekken in de stad ingebroken in auto’s. Eerder dit jaar werd er nog ingebroken in tientallen auto’s die geparkeerd stonden in Vinkhuizen, Paddepoel, Oranjewijk, de Zeeheldenbuurt en in Haren. Op P+R Kardinge was het vorig jaar mei ook al eens raak.

“Onze fractie betreurt dit en voelt mee met de slachtoffers van deze inbraken, juist nu de gemeente het gebruik van de P&R parkeerplaatsen heel belangrijk vindt en wil promoten”, schrijft VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs – Setz aan het college. De VVD vraagt zich af hoe de gemeente de veiligheid wil vergroten en draagt daarom cameratoezicht aan als een oplossing. Jacobs: “Juist omdat deze parkeerplaatsen met name ’s avonds en ’s nachts verlaten zijn, vergt dat wat onze fractie betreft een extra inspanning. Automobilisten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun auto veilig staat op een P&R terrein.”

Foto's