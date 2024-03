Oude garage van Wensink in Veendam wordt noodopvang voor asielzoekers

Na het besluit van het college in februari, kwam er weerstand vanuit de bedrijven op het terrein. Advocaat Mathey sprak de raad toe namens twaalf bedrijven op het industrieterrein. Hij gaf daarin aan dat de raad te weinig tijd had om tot een juiste besluitvorming te komen. ‘Dat Ter Apel en het COA in de knel zitten, moet niet ten koste gaan van de gemeente Veendam en de keuze van vanavond.’