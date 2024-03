Fase 2 gestart: 25 maart t/m 26 april

De verkeershinder door Operatie Ring Zuid is zo ernstig dat er 20% minder auto’s op het wegennetwerk in en rond Groningen moet rijden om het verkeer door te laten stromen. Blijft iedereen in de auto rijden, dan verwachten we enorme files waarbij je uren vaststaat en is er een grote kans op een verkeersinfarct (gridlock). Daarom roepen we op om de auto zoveel mogelijk te laten staan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het OV. Moet je echt met de auto? Reis dan via een P+R of buiten de spits.