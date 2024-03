Ter Apel – Aan de Markeweg in Ter Apel is maandagochtend tijdens werkzaamheden een gasleiding geraakt. De brandweer zette de omgeving af.

De woning rondom het lek waren ontruimd omdat het lek vrij groot was. Het is niet bekend hoelang het gaat duren. De hoofdgasleiding is dicht gedraaid.

Foto's