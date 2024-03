Blijham – In een aanleunwoning van zorgcentrum De Blanckenborg aan de Eikenlaan in Blijham heeft zaterdagmiddag brand gewoed in een magnetron.

Toen de brandweer arriveerde, had de bedrijfshulpverlening voor de zekerheid meerdere woningen ontruimd. Dat meldt Rtvnoord.nl in hun 112Blog.

