Brandweervaardigheidswedstrijd in Leek trekt grote belangstelling

Leek – Op zaterdag 24 maart 2024 vond in Leek de brandweervaardigheidstoets brandbestrijding plaats, georganiseerd door het Brandweerkorps Leek in samenwerking met het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité). Een uitdagend scenario werd neergezet voor de deelnemende teams.

Vanaf ongeveer acht uur ‘s ochtends tot half zes in de middag streden in totaal 10 wedstrijdteams van de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Overijssel om het incident op een goede, snelle en veilige manier af te handelen. Speciale zones waren opengesteld voor het publiek, zodat zij van dichtbij konden meekijken naar de hulpverleners. Gedurende de dag kwamen talloze toeschouwers langs om de wedstrijden bij te wonen.

Het Scenario

In het pand naast de brandweerkazerne was brand uitgebroken in een fietsenwinkel, waarbij een persoon en een hond ingesloten raakten en gered moesten worden door de brandweer. Daarnaast was er in de fietsenwinkel een opslag met vuurwerk en werd er een wietkwekerij aangetroffen in een naastgelegen ruimte. Politie en ambulance werden ingeschakeld om te assisteren bij de afhandeling van dit scenario. De juryleden van het ABWC beoordeelden de prestaties en handelingen van de wedstrijdteams.

Prijsuitreiking

Volgens de jury leverde de Drentse post Zuidlaren de beste prestatie en won daarmee de wedstrijd. Uithuizen behaalde de tweede plaats en post Denekamp uit Twente (Overijssel) eindigde op de derde plaats. De prijzen werden ’s avonds in de brandweerkazerne uitgereikt door burgemeester Ard van der Tuuk. De teams die op de eerste twee plaatsen eindigden, zullen op 11 mei deelnemen aan de eerste ronde van het gewestelijk kampioenschap in Woldendorp. Het team op de derde plaats zal op 25 mei spelen in Heerenveen. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel op de kazerne.

