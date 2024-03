Brandweer over Operatie Ring Zuid (+Video)

Groningen – Brandweer Groningen zegt klaar te zijn voor Operatie Ring Zuid. In de aanloop naar de grootschalige werkzaamheden komt de organisatie echter wel met de oproep om ruimte te maken voor wanneer je de brandweer met zwaailicht en sirene tegen komt.

Komend weekend begint Operatie Ring Zuid. De afgelopen jaren is er op diverse plekken op en langs de zuidelijke ringweg gewerkt aan de nieuwe ringweg. Al die projecten moeten nu op elkaar aangesloten worden. Om dit te kunnen doen zijn er tot en met september vele wegafsluitingen en omleidingen nodig. “Ook voor ons betekent dit dat wij ons aan moeten passen”, laat de brandweer weten. “We hebben de komende maanden, tijdens onze diensten, extra mensen ingepland. Als er een incident plaatsvindt, dan rijden we hier met meer auto’s naar toe dan wat gebruikelijk is. Deze auto’s rijden vanuit verschillende hoeken van de stad, zodat de kans groter is dat we op tijd aanwezig zijn.” Zegt Oogtv.nl.

De brandweer vertelt dat er daarnaast alternatieve rijroutes gemaakt zijn. “Hiermee kunnen we de werkzaamheden omzeilen. Zo zullen we wat vaker over de busbanen rijden. Ook krijgen we, als het nodig is, extra hulp van brandweercollega’s uit Fryslân en Drenthe.” Ondanks alle maatregelen verwacht de brandweer dat het druk gaat worden op de wegen. Daarom doet men een beroep op het wegverkeer: “Wil je ons helpen? Maak dan ruimte op de weg als je ons tegenkomt en we de zwaailichten en sirenes aan hebben.”

(De brandweer heeft een filmpje gemaakt hoe je als weggebruiker om moet gaan met voertuigen van hulpdiensten die zwaailicht en sirene voeren)

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media