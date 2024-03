Stadskanaal – Op de Eerste Veldweg bij Stadskanaal is woensdagmiddag een oudere vrouw gewond geraakt.

Ze fietste met haar partner op de weg , en raakte van de weg. Na een correctie kwam ze te vallen. Hierbij raakte ze gewond. Nadat ze was gecontroleerd in de ambulance is ze overgebracht naar het ziekenhuis .

