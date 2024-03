Eerste legale wiet ligt half juni in de Groningse coffeeshops

Groningen – Op 17 juni begint eindelijk de levering van legaal geteelde cannabis aan de Groningse coffeeshops. Dat laat burgemeester Koen Schuiling dinsdag weten aan de Groninger gemeenteraad, na een besluit van ministers Yeşilgöz en Dijkstra. Dat meldt OogTv.nl

Half december ging in Breda en Tilburg de eerste legaal (gereguleerd) geteelde cannabis al over de toonbank. Toen was al duidelijk dat tussen maart en de zomervakantie de eerste legale wiet in Groningen zou worden aangeboden in coffeeshops. Die datum ligt nu vast op maandag 17 juni.

Vanaf dat moment geldt in Groningen (en tien andere deelnemende gemeenten) zes weken lang hetzelfde devies: gereguleerd geteelde wiet wordt verkocht naast de ‘gedoogde’ cannabis. Daarna gaat de wietproef echt beginnen en mogen deelnemende coffeeshophouders alleen nog de gereguleerde cannabis verkopen. Dat gebeurt waarschijnlijk op 16 september. Als gedurende de proef blijkt dat de openbare orde of veiligheid in het geding komen, kan de proef voortijdig worden stopgezet.

Het experiment met de gesloten coffeeshopketen (ook wel de ‘wietproef’) werd al heel vaak uitgesteld, omdat er problemen waren bij de telers van de ‘staatswiet’ rond vergunningen en kwaliteit van de producten.

Foto's