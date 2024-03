De `Hoge Euvelgunnerbrug` gaat maandagavond meermaals open

Groningen – De Hoge Euvelgunnerbrug gaat maandagavond meerdere keren open. Dat meldt Aanpak Ring-Zuid. Daarmee waarschuwt de organisatie het wegverkeer voor de opening van de brug, die wordt geplaagd door kinderziektes na de vernieuwing van afgelopen zomer.

Maandagavond gaat de brug in de zuidelijke ringweg rond 22.00 uur open voor een transport over het water. Daarna gaat Rijkswaterstaat meermaals tests uitvoeren met de brug. Dat duurt tot middernacht. Volgens Aanpak Ring-Zuid is het de bedoeling dat de brug tussentijds wel dicht blijft om verkeer door te laten.

Tests uitvoeren met de brug in de nachtelijke uren is geen overbodige luxe bij de Hoge Euvelgunnerbrug. De kinderziektes in de nog geen jaar geleden gerenoveerde Euvelgunnerbrug maanden Rijkswaterstaat vorige in te grijpen, met het oog op de aanstaande Operatie Ring Zuid. De brug gaat overdag niet meer open, om zo de lange files door verstoorde brugopeningen tegen te gaan.

De Euvelgunnerbrug werd afgelopen zomer flink verbouwd, als onderdeel van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Daarbij werd ook de bediening voor de brug vervangen en de bijbehorende software zorgt sindsdien voor problemen. Vorige maand werd daarom nog een weekend gewerkt aan de Euvelgunnerbrug. Maar vorige week woensdag bleef de brug nog bijna een half uur open en dicht gaan, met een lange file tot gevolg.

